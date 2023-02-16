Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Вступ України до ЄС: у Європарламенті закликали працювати над початком переговорів цього року

При цьому у Європарламенті наголошують, що вступ до ЄС також залишається процесом, заснованим на заслугах із дотриманням відповідних процедур та критеріїв. Фото ілюстративне

Депутати Європарламенту закликають Україну та ЄС до роботи над початком переговорів про вступ цього року.

Про це йдеться у резолюції, присвяченій річниці війни Росії проти України.

У Європарламенті зауважують, що російська загарбницька війна докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі, «що вимагає від ЄС сміливих, сміливих і комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень».

У цьому контексті євродепутати підтверджують свою підтримку рішення Євроради надати Україні статус кандидата в ЄС минулого літа і також закликають Україну, Єврокомісію та Раду ЄС працювати над початком переговорів про вступ цього року.

При цьому у Європарламенті наголошують, що вступ до ЄС також залишається процесом, заснованим на заслугах із дотриманням відповідних процедур та критеріїв.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

За підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого у Києві, президент України Володимир Зеленський заявив, що «є розуміння, що переговори про членство України у Євросоюзі можна почати цього року».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG