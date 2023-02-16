Вступ України до ЄС: у Європарламенті закликали працювати над початком переговорів цього року

Депутати Європарламенту закликають Україну та ЄС до роботи над початком переговорів про вступ цього року.

Про це йдеться у резолюції, присвяченій річниці війни Росії проти України.

У Європарламенті зауважують, що російська загарбницька війна докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі, «що вимагає від ЄС сміливих, сміливих і комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень».

У цьому контексті євродепутати підтверджують свою підтримку рішення Євроради надати Україні статус кандидата в ЄС минулого літа і також закликають Україну, Єврокомісію та Раду ЄС працювати над початком переговорів про вступ цього року.



При цьому у Європарламенті наголошують, що вступ до ЄС також залишається процесом, заснованим на заслугах із дотриманням відповідних процедур та критеріїв.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

За підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого у Києві, президент України Володимир Зеленський заявив, що «є розуміння, що переговори про членство України у Євросоюзі можна почати цього року».