«Є розуміння, що почати переговори про членство України у ЄС можна цього року» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки саміту Україна – Європейський Союз у вечірньому зверненні 3 лютого.

За словами голови держави, Київ має «доволі конкретні домовленості» з партнерами про зближення з Євросоюзом.

«Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре. Про що конкретно ми домовилися сьогодні? Є розуміння, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави й тиск на Росію, зокрема санкційний тиск», – заявив він.

Зеленський додав, що переговори стосувалися, поміж іншого, десятого пакету санкцій ЄС проти Росії, зміни в українських інституціях та реалізацію Fast Recovery Plan.

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«Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований саме на Fast Recovery. Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного й місцевих бюджетів. Тобто це те, що робить Україну реально міцнішою», – сказав президент.

У Києві 3 лютого відбувся черговий саміт Україна-ЄС. До столиці України вже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Також для участі у саміті до Києва прибув президент Європейської ради Шарль Мішель.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.