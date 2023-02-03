Реформи, дорожня карта та формула миру – ОП оприлюднив підсумкову заяву саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський, президент Євроради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєна за підсумками 24-го саміту Україна-ЄС схвалили спільну заяву.



Документ, оприлюднений на сайті Офісу президента, складається з 32 пунктів.

У заяві, серед іншого, Євросоюз визнав значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата, а також привітав реформаторські зусилля України.



«Оновлений План пріоритетних дій щодо посилення імплементації ПВЗВТ на 2023–2024 роки стане дорожньою картою, що окреслить подальші кроки для спрощення доступу України до внутрішнього ринку ЄС. ЄС підтвердив свою готовність надавати необхідну підтримку для проведення асоційованих реформ. ЄС підкреслив сприятливий торговельний ефект від тимчасового призупинення дії всіх тарифів та інструментів торговельного захисту на імпорт з України до ЄС із червня 2022 року. ЄС розгляне запит України на продовження дії цих заходів на період після закінчення їхнього поточного терміну дії», – йдеться у заяві.

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Євросоюз також привітав прогрес у забезпеченні незалежної та ефективної роботи антикорупційних інституцій та узгодженні медіазаконодавства України із законодавством ЄС щодо аудіовізуальних медіапослуг.

«Україна і ЄС підтвердили свою відданість повній повазі прав осіб, які належать до меншин… У зв’язку з цим Україна продовжуватиме консультації та співпрацюватиме з Венеціанською комісією, продовжуватиме наявний предметний діалог із представниками осіб, які належать до меншин, зокрема щодо відповідного законодавства», – додається у заяві.

Окрім того, представники Євросоюзу висловили підтримку формулі миру Зеленського, у зв’язку з цим ЄС підтримує ідею Саміту формули миру з метою початку її реалізації.

У Києві 3 лютого відбувся черговий саміт Україна-ЄС. До столиці України вже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Також для участі у саміті до Києва прибув президент Європейської ради Шарль Мішель.