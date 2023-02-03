Президент Євроради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що прибув до Києва, щоб взяти участь у саміті Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого.

«Повернувся до Києва на саміт ЄС-Україна за участю голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента України Володимира Зеленського і голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Наша рішучість не слабшатиме. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого шляху до ЄС», – написав він у твіттері.

Напередодні до столиці України вже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

В Офісі президента України напередодні повідомили, що під час саміту Україна-ЄС обговорюватимуть насамперед політичні питання, серед яких – «формула миру», а також військову співпрацю.

«Але безумовно, що економіка, зона вільної торгівлі, Угода про асоціацію також будуть детально розглянуті», – сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква у ефірі національного телемарафону.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2023 року Україна хоче бути готовою до переговорів щодо членства в ЄС, а до кінця 2024 року – готовою до членства в ЄС.

За його словами, на сьогодні всі сім пунктів рекомендацій Єврокомісії або виконані, або у процесі виконання.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. В уряді очікують, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.

У 2022 році саміту, який є щорічною подією, не було. Попередній саміт Україна-ЄС проводили також в Україні. Він відбувся у жовтні 2021 року за участі президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тоді було підписано низку документів.