В Офісі президента розповіли, чого очікувати від саміту Україна-ЄС

В Офісі президента України повідомили, що завтра під час саміту Україна-ЄС обговорюватимуться насамперед політичні питання, серед яких – «формула миру».

«Якщо сьогодні переважно говорили про економіку, саме засідання комісії і уряду було присвячено економічним питанням. І президент у переговорах з Урсулою фон дер Ляєн зосередився більше на економіці, то завтра суттєва частина буде присвячена політичним питанням, зовнішньо політичним питанням, підтримці ЄС у боротьбі з російським агресором, формулі миру, яку президент представив світовому співтовариству. Завтра будемо інтенсивно говорити про те, як ЄС не лише підтримує формулу, але як він допомагатиме в реалізації формули, скликанні саміту «формули миру», – сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква у ефірі національного телемарфону.



За його словами, учасники саміту також будуть обговорювати військову співпрацю.



«Але безумовно, що економіка, зона вільної торгівлі, Угода про асоціацію також будуть детально розглянуті», – додав Жовква.

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Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. До столиці України вже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. В уряді очікують, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.