Європарламент закликав ЄС працювати над початком переговорів про вступ України

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС «працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту» для України.

Схвалення документа підтримали 489 депутатів, 36 проголосували «проти», утрималися 49 депутатів.

«Щодо перспективи членства України в ЄС текст (резолюція) вимагає від ЄС «працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС», – йдеться у повідомленні пресслужби установи.



Водночас депутати Європарламенту наголошують, що приєднання є процесом, заснованим на заслугах, який передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання пов’язаних з ЄС реформ і критеріїв вступу. Вони закликають українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи для ефективного узгодження з критеріями членства в ЄС.



Європарламент також закликає країни-члени ЄС збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку. Депутати закликали лідерів ЄС на майбутньому саміті у Києві визначити «пріоритетним комплексний пакет заходів з відновлення України».

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. До столиці Українивже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. В уряді очікують, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.