Шмигаль про вступ України до ЄС: до кінця року хочемо бути готовими до переговорів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця 2023 року Україна хоче бути готовою до переговорів щодо членства в ЄС, а до кінця 2024 року – готовою до членства в ЄС.

«До кінця року хочемо бути готовими до переговорів, а до кінця наступного хочемо бути готовими до членства», – сказав Шмигаль на брифінгу за результатами спільного засідання уряду України та Єврокомісії у Києві.

За його словами, на сьогодні всі сім пунктів рекомендацій Єврокомісії або виконані, або у процесі виконання.

«Усна оцінка навесні дасть нам розуміння, чи закінчили ми виконання цих семи пунктів і можемо вже влітку працювати над аналізом 35 розділів майбутніх переговорів», – зазначив прем'єр.

Шмигаль зауважив, що вступ України до ЄС буде процесом дискусій всередині союзу, воно може тривати якийсь час.

«Коли я говорю, що Україна має амбіцію бути готовою через два роки до вступу, це означає, що ми хочемо зробити всі необхідні кроки, щоб покласти на стіл нашим європейським партнерам виконання всіх умов для надання Україні статусу члена Євросоюзу. Це наша домашня робота, яку ми маємо зробити за два роки», – сказав він.

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Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. До столиці України вже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. В уряді очікують, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.