Вступ в ЄС: Єврокомісія оприлюднила звіти щодо України, Молдови і Грузії

Європейська комісія оприлюднила звіти, які оцінюється здатність України, Молдови та Грузії взяти на себе зобов'язання щодо членства в Євросоюзі.

У звітах міститься аналіз того, на якому рівні країни перебувають відповідно до законодавства ЄС, загальних прав і обов'язків ЄС. Ці документи доповнюють висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською комісією в червні 2022 року.

«Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії рекомендації та підтримку щодо цього, щоб допомогти трьом країнам надалі привести їх у відповідність до стандартів і норм ЄС, що охоплюють усе законодавство ЄС», – йдеться у повідомленні пресслужби комісії 2 лютого.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.