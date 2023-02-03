«Немає чітких часових рамок» – глава Єврокомісії про вступ України до ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що у процесі вступу до Євросоюзу немає чітких часових рамок, але є цілі, яких необхідно досягти.

«Щодо процесу вступу. Це процес, який має бути вигідним усім. Немає чітких часових рамок, але є цілі, яких необхідно досягти члену-кандидату… І після цього розпочинаються переговори про вступ і сам вступ», – сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Києві.

Вона зазначила, що кожна країна має різну історію вступу до ЄС і немає єдиного варіанта для всіх.

«Все залежить від того, як рухається кожна країна-кандидат. Мушу сказати – я глибоко вражена, хочу відзначити чіткість, якість та швидкість, із якою ви забезпечуєте результат. Це феноменально. Ви – у стані війни зараз, але захищаючи свою країну від агресора, вам вдається забезпечувати один результат за іншим. які необхідні, щоб рухатися далі», – додала глава Єврокомісії.



Урсула фон дер Ляєн зауважила, що восени, коли буде великий звіт щодо розширення для всіх країн-кандидатів, треба продемонструвати «дані та факти, а також процес імплементації з конкретними результатами щодо досягнення прогресу».

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У Києві 3 лютого відбувся черговий саміт Україна-ЄС. До столиці України вже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Також для участі у саміті до Києва прибув президент Європейської ради Шарль Мішель.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.