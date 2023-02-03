Глава Єврокомісії про новий пакет санкцій проти РФ: він буде значним, обмеження на 10 млрд доларів

Десятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який планують схвалити до 24 лютого, передбачає обмеження на 10 млрд євро, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Росія та її суспільство, економіка вже платять високу ціну через санкції. Десятий пакет санкцій вже в дорозі, ми маємо намір його ухвалити до 24 лютого. Він приблизно вартістю 10 млрд євро. Це значний пакет санкцій», – сказала фон дер Ляєн під час брифінгу у Києві.

За її словами, новий пакет санкцій буде спрямований на технології, які можуть. але не повинні бути використані російською воєнною машиною.

«Іншими словами – ми глибше дивимося у складові, знайдені, наприклад, у безпілотниках, щоб переконатися, що у РФ не було доступу до цих технологій. Наприклад, для виробництва безпілотників чи постачання з Ірану», – Урсула фон дер Ляєн.

Європейський союз планує ухвалити десятий пакет санкцій щодо Росії до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ – 24 лютого.

Останній дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії був узгоджений у грудні.

Напередодні верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що робота над десятим пакетом санкцій триває, а запроваджені раніше обмеження проти Росії починають давати ефект. Як приклад дипломат навів падіння цін на російську нафту.