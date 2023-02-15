Зеленський: немає «жодної перешкоди» для початку переговорів щодо членства України у ЄС в цьому році

Президент України Володимир Зеленський вважає, що немає «жодної перешкоди» початку переговорів щодо членства України у ЄС в цьому році.

«Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде», – сказав Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.



За його словами, «значна частина» переговорів з Ульфом Крістерссоном була присвячена «загальноєвропейським питанням».

Швеція нині головує у Раді Євросоюзі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував

За підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого у Києві, Володимир Зеленський заявив, що «є розуміння, що переговори про членство України у Євросоюзі можна почати цього року».

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У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.