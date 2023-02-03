Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС – Стефанішина

Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом – про це заявила віцепрем’єр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина під час саміту Україна – ЄС 3 лютого.

«В умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України ми продовжували процес адаптації українського законодавства до європейського. Маємо зростання прогресу з імплементації Угоди про асоціацію на рівні 9% порівняно з показником 2021 року», – цитує її пресслужба уряду.

Стефанішина назвала лідером із виконання зобов’язань за Угодою сферу інтелектуальної власності – відсоток втілених змін у цій сфері зріс на 33%. При цьому за час виконання Угоди Україна виконала 90% зобов’язань у сферах юстиції, свободи, безпеки, політичного діалогу, національної безпеки та оборони, статистики й державних закупівель.

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За словами урядовиці, на основі звіту Європейської Комісії Україна проведе перевірку стану імплементації українського законодавства до європейського.

На основі висновків уряд планує розробити Національну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Європейська комісія 3 лютого оприлюднила звіти, в яких оцінюється здатність України, Молдови та Грузії взяти на себе зобов'язання щодо членства в Євросоюзі.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.