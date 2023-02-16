Зеленський і президент Казахстану обговорили співпрацю та «гуманітарні зв’язки»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим – про це він повідомив 16 лютого.

«Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України», – заявив він.

Пресслужба Токаєва повідомила, зі свого боку, що голови держав «обговорили питання гуманітарних зв’язків» між Казахстаном і Україною.

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«Касим-Жомарт Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо дипломатичного вирішення збройного конфлікту між Росією та Україною на основі Статуту ООН та загальновизнаних норм міжнародного права», – сказано в повідомленні.

Востаннє президенти Казахстану та України розмовляли телефоном наприкінці листопада минулого року. Тоді Зеленський привітав Токаєва із переобранням на другий термін.