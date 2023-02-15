Експрезидента Казахстану Назарбаєва позбавили пожиттєвих привілеїв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ, який скасовує дію закону «Про першого президента Республіки Казахстан – Єлбаси», повідомляє пресслужба президента.

Документ передбачав довічні привілеї для екскерівника країни Нурсултана Назарбаєва та його сім’ї: зокрема, утримання за рахунок державного бюджету та надання охорони.

Назарбаєв також втратив права на недоторканність нерухомості, яка йому належить, а його родичі – права на особисту недоторканність.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку в березні 2019 року. Він керував країною майже 28 років. При цьому відставка була по суті формальною: Назарбаєв зберіг за собою посади голови Асамблеї народу Казахстану та голови Ради безпеки, а тому продовжував значно впливати на політику держави.

У січні 2022 року масові протести у великих містах Казахстану проти влади Назарбаєва переросли в заворушення та зіткнення демонстрантів із поліцією та армією.

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Після цього експрезидент втратив свої позиції. Парламент країни схвалив зміни, які скасували довічне головування Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану, а також необхідність узгодження з ним ініціатив у зовнішній та внутрішній політиці. Крім того, новий президент Касим-Жомарт Токаєв, до якого перейшла влада від Назарбаєва, обмежив термін президентських повноважень до семи років без права переобрання та призначив дострокові президентські вибори на листопад 2022 року. Токаєв на них переміг із великою перевагою.

В останній рік влада Казахстану розвінчує культ особистості Нурсултана Назарбаєва. З Конституції країни були виключені згадки про нього, як про «лідера нації» (Єлбаси), республіканську столицю перейменували з Нур-Султана назад в Астану, День першого президента був виключений із державних свят.

Крім того, суд засудив племінника Назарбаєва Кайрата Сатибалдиули до шести років позбавлення волі у справі про особливо великі розкрадання державних коштів, а старша дочка колишнього президента Дарига Назарбаєва склала повноваження депутатки нижньої палати парламенту.