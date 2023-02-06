Російський суд викликав казахських журналістів через статтю про війну в Україні. Астана відповіла

Міністерство закордонних справ Казахстану відреагувало на виклик видання Arbat.media до Ленінського районного суду російського міста Володимира через матеріал про війну в Україні. Про це повідомило саме видання, передає казахська служба Радіо Свобода.

Як пише Arbat.media, в МЗС Казахстану вважають, що російський суд виходив із вимог цивільно-процесуального законодавства Російської Федерації.

«Отже, вживані ним заходи щодо блокування на території Російської Федерації того чи іншого ресурсу новин ґрунтуються на внутрішньому законодавстві Росії. Іншими словами, його рішення не мають юридичної сили та не застосовуються на території Республіки Казахстан», – заявили в МЗС.

У МЗС повідомили, що між Казахстаном та Росією «немає договорів, які передбачають можливість зовнішнього втручання у діяльність ЗМІ на території сторін», та наголосили, що видання Arbat.media «не порушувало законодавство Республіки Казахстан».

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«Норми міжнародного права свідчать, що «кожен має право на вільне вираження своєї думки; це право включає свободу шукати, отримувати та поширювати всякого роду інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку чи художніх форм вираження, чи іншими способами на свій вибір, але з можливістю вжиття державою обмежувальних заходів, передбачених національними законодавствами», – наводить видання відповідь міністерства.

31 січня казахстанський портал Arbat.media заявив, що на пошту редакції надійшло судове повідомлення про виклик до Ленінського районного суду міста Володимира через матеріал про війну в Україні. Як позивача виступають 19-та військова прокуратура армії Росії та військова частина 56680. Судовий розгляд призначено на 17 лютого.

Головний редактор видання Сирим Іткулов у коментарі Радіо Азаттик повідомив, що редакція зв’язалася з канцелярією суду міста Володимира щодо можливості розгляду справи в онлайн-форматі. У суді журналістам повідомили, що така не передбачена, і закликали з’явитися до суду фізично. Іткулов заявив, що до суду «не поїдуть».

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У повідомленні йдеться, що позов пред’явлений «в інтересах невизначеного кола осіб», а на сайті Arbat.media, за інформацією управління Роскомнагляду по Володимирській області, виявили «таку, що не відповідає дійсності і містить неправдиві відомості, і суспільно-значиму інформацію інформацію політичного характеру» про війну в Україні, яку в Росії називають «спеціальною військовою операцією».

У редакції порталу Аrbat.media у коментарі «Азатику» повідомили, що «не згодні зі звинуваченнями».

Аrbat.media повідомив, що йдеться про статтю під назвою «Російські окупанти зазнають поразки в Харківській області, але не хочуть цього визнавати», в якій було представлено інформацію з українських, російських та інших джерел.

Видання зазначило, що у статті описувалася реакція медіа на стан справ на фронті у вересні, коли українським силам вдалося відбити у російських військ кілька населених пунктів у Харківській області.

Це перший відомий на сьогодні випадок виклику до російського суду казахстанського ЗМІ через матеріал про війну в Україні. Раніше з початку військового вторгнення Росії в Україну деякі казахстанські медіа отримували від Роскомнагляду вимоги про видалення матеріалів.

Фонд захисту свободи слова «Аділ соз» написав відкритого листа уряду Казахстану після того, як казахстанське видання Arbat.media отримало повідомлення про виклик до російського суду за матеріал про війну в Україні. Лист, зокрема, містив питання до уряду Астани щодо заходів реагування на дії Росії щодо Аrbat.media.