У Росії обмежили доступ до сайтів ЦРУ та ФБР

Російський регулятор «Роскомнагляд» обмежив доступ до сайтів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ), Федерального бюро розслідувань (ФБР) та програми Держдепартаменту з нагородження за правосуддя. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на проект «Роскомсвобода».



Доступ обмежується до сайтів www.cia.gov, www.fbi.gov та rewardsforjustice.net.



Агентству ТАСС у «Роскомнагляді» повідомили, що причиною блокування стало поширення фейків.



Видання РБК відомство пояснило, що ресурси належать «державним структурам ворожих країн» і поширюють матеріали, спрямовані на дестабілізацію обстановки в Росії та дискредитацію армії.



Представники американської сторони повідомлення про блокування сайтів наразі не коментували.



У травні минулого року ЦРУ розповсюдило на своєму офіційному сайті та в соціальних мережах спеціальні пам'ятки російською мовою, в яких йдеться про те, як безпечно зв'язатися зі спецслужбою.

Один із співробітників розвідувального відомства у розмові з журналістами заявив, що ці інструкції спрямовані на «тих, хто почувається зобов'язаним зв'язатися із ЦРУ через несправедливу війну, яку веде російський уряд».



ФБР регулярно запускає рекламні кампанії в соцмережах різними мовами, зокрема російською. Наприклад, у січні цього року у фейсбуці спецслужба поширила повідомлення про те, що мобілізація може радикально змінити життя та попросила зв'язатися з агентами ФБР.