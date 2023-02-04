В Україні у Бучі, Києві та Львові вже стоять казахські юрти, у яких можна зігрітися, випити і поїсти гарячого. Ці своєрідні «пункти незламності» виникли в результаті волонтерської ініціативи Nation's Future. В її рамках казахські активісти почали збирати кошти для України відразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії, а згодом розпочали направляти допомогу. «У нас попросили намети, і ми вирішили привезти юрти», – розповідає голова групи Nation's Future казахська активістка Тогжан Кожалієва.
Більше юрт: як волонтери у Казахстані збирають допомогу для України
В Україні у Бучі, Києві та Львові вже стоять казахські юрти, у яких можна зігрітися, випити і поїсти гарячого. Це допомога від волонтерської ініціативи Nation's Future
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