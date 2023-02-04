Більше юрт: як волонтери у Казахстані збирають допомогу для України

3 Казахська активістка Тогжан Кожалієва, голова групи «Майбутнє нації», розповіла Reuters, що ідея надати Україні юрти виникла після того, як вона запитала українців, що найбільше потрібно.

«У нас попросили намети, і ми вирішили привезти юрти», – сказала вона. Оскільки юрти є традиційним житлом казахів і «символом вогнища, дому, тепла, затишку, надання притулку тому, хто цього потребує».