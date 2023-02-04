Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Більше юрт: як волонтери у Казахстані збирають допомогу для України

В Україні у Бучі, Києві та Львові вже стоять казахські юрти, у яких можна зігрітися, випити і поїсти гарячого. Це допомога від волонтерської ініціативи Nation's Future

В Україні у Бучі, Києві та Львові вже стоять казахські юрти, у яких можна зігрітися, випити і поїсти гарячого. Ці своєрідні «пункти незламності» виникли в результаті волонтерської ініціативи Nation's Future. В її рамках казахські активісти почали збирати кошти для України відразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії, а згодом розпочали направляти допомогу. «У нас попросили намети, і ми вирішили привезти юрти», – розповідає голова групи Nation's Future казахська активістка Тогжан Кожалієва.

На цій фотографії від 1 лютого казахські волонтери несуть &laquo;тундук&raquo; (центральний портал юрти) до вантажівки, яку наповнюють припасами для того, щоб відправити в Україну. Вантаж готують в селі Кайназар, що на схід від Алмати.
1 На цій фотографії від 1 лютого казахські волонтери несуть «тундук» (центральний портал юрти) до вантажівки, яку наповнюють припасами для того, щоб відправити в Україну.
Вантаж готують в селі Кайназар, що на схід від Алмати.
Волонтер укладає у вантажівку дерев&rsquo;яні решітки, з яких складатимуть стіни юрт, готуючи вантаж допомоги для жителів України. Село Кайназар Алматинської області Казахстану. 1 лютого 2023 року Це є частиною допомоги краудфінансованої кампанії Nation&#39;s Future, в рамках якої&nbsp; казахської групи активістів почали збирати кошти для України відразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року &nbsp;
2 Волонтер укладає у вантажівку дерев’яні решітки, з яких складатимуть стіни юрт, готуючи вантаж допомоги для жителів України. Село Кайназар Алматинської області Казахстану. 1 лютого 2023 року

Це є частиною допомоги краудфінансованої кампанії Nation's Future, в рамках якої  казахської групи активістів почали збирати кошти для України відразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року
 
Казахська активістка Тогжан Кожалієва, голова групи &laquo;Майбутнє нації&raquo;, розповіла Reuters, що ідея надати Україні юрти виникла після того, як вона запитала українців, що найбільше потрібно. &laquo;У нас попросили намети, і ми вирішили привезти юрти&raquo;, &ndash; сказала вона. Оскільки юрти є традиційним житлом казахів і &laquo;символом вогнища, дому, тепла, затишку, надання притулку тому, хто цього потребує&raquo;.
3 Казахська активістка Тогжан Кожалієва, голова групи «Майбутнє нації», розповіла Reuters, що ідея надати Україні юрти виникла після того, як вона запитала українців, що найбільше потрібно.
«У нас попросили намети, і ми вирішили привезти юрти», – сказала вона. Оскільки юрти є традиційним житлом казахів і «символом вогнища, дому, тепла, затишку, надання притулку тому, хто цього потребує».
Казахська юрта у якості &laquo;пункту незламності&raquo;, де можна зігрітися і поїсти гарячої їжіі. Львів, 1 лютого 2023 року Першу таку юрту встановили у Бучі під Києвом на початку січня. У прихистку&nbsp;пропонують їжу та тепле місце для спілкування місцевих жителів. Казахські волонтери, які стоять за ініціативою, пообіцяли звести більше таких юрт в інших містах України, щоб допомогти людям, які потерпають через обмеження електропостачання та подачі тепла, спричинені руйнівними обстрілами Росією української енергетичної інфраструктури.
4 Казахська юрта у якості «пункту незламності», де можна зігрітися і поїсти гарячої їжіі. Львів, 1 лютого 2023 року

Першу таку юрту встановили у Бучі під Києвом на початку січня. У прихистку пропонують їжу та тепле місце для спілкування місцевих жителів. Казахські волонтери, які стоять за ініціативою, пообіцяли звести більше таких юрт в інших містах України, щоб допомогти людям, які потерпають через обмеження електропостачання та подачі тепла, спричинені руйнівними обстрілами Росією української енергетичної інфраструктури.
Волонтери всередині юрти готують допомогу жителям України, які потерпають від російських обстрілів. Серед іншого &ndash; різьблена скриня. Кайназар, Казахстан. 1 лютого 2023 року. Волонтерська ініціатива із надсиланням і встановленням юрт в Україні викликала негативну реакцію у Росії. На початку січня&nbsp;МЗС Росії звернулося до влади Казахстану з проханням &laquo;офіційно прокоментувати&raquo; цей проєкт допомоги. Офіційна Астана відповіла, що не бачать у встановленні юрт жодних проблем. &nbsp;
5 Волонтери всередині юрти готують допомогу жителям України, які потерпають від російських обстрілів. Серед іншого – різьблена скриня. Кайназар, Казахстан. 1 лютого 2023 року.

Волонтерська ініціатива із надсиланням і встановленням юрт в Україні викликала негативну реакцію у Росії. На початку січня МЗС Росії звернулося до влади Казахстану з проханням «офіційно прокоментувати» цей проєкт допомоги. Офіційна Астана відповіла, що не бачать у встановленні юрт жодних проблем.
 
1 лютого казахський волонтер вантажить ящики з продуктами у вантажівку, яка прямує в Україну. Речник міністерства закордонних справ Казахстану сказав казахській службі Радіо Свобода, що у відомстві не бачать потреби пояснювати Москві приватну ініціативу казахських громадян, і стверджували, що це не в їхній компетенції. &laquo;Це ініціатива приватних компаній, &ndash; сказав речник, і додав, &ndash; ми не бачимо жодних проблем із встановленням цієї [Бучанської] юрти&raquo;. &nbsp;
6 1 лютого казахський волонтер вантажить ящики з продуктами у вантажівку, яка прямує в Україну.

Речник міністерства закордонних справ Казахстану сказав казахській службі Радіо Свобода, що у відомстві не бачать потреби пояснювати Москві приватну ініціативу казахських громадян, і стверджували, що це не в їхній компетенції.
«Це ініціатива приватних компаній, – сказав речник, і додав, – ми не бачимо жодних проблем із встановленням цієї [Бучанської] юрти».
 
Процес підготовки юрт для відправки в Україну. Казахстан, 1 лютого 2023 року Опитування, проведене в листопаді, показало, що 22 відсотки казахів підтримують Україну у війні з Росією, а 13 відсотків &ndash; Росію. Більшість опитаних громадян Казахстану кажуть, що вони нейтральні. &nbsp;
7 Процес підготовки юрт для відправки в Україну. Казахстан, 1 лютого 2023 року

Опитування, проведене в листопаді, показало, що 22 відсотки казахів підтримують Україну у війні з Росією, а 13 відсотків – Росію. Більшість опитаних громадян Казахстану кажуть, що вони нейтральні.
 
Генератор, підготовлений до відвантаження допомоги України. Казахські волонтери зібрали близько 1,5 мільйона доларів на свою ініціативу допомоги українцям, які вже рік живуть в умовах широкомасштабної війни. Кожалєва сказала Reuters, що на її думку, широкий суспільний резонанс навколо ініціативи і збір коштів викликані тим, що багато казахів бачать Україну історично близькою. &nbsp;
8 Генератор, підготовлений до відвантаження допомоги України.

Казахські волонтери зібрали близько 1,5 мільйона доларів на свою ініціативу допомоги українцям, які вже рік живуть в умовах широкомасштабної війни. Кожалєва сказала Reuters, що на її думку, широкий суспільний резонанс навколо ініціативи і збір коштів викликані тим, що багато казахів бачать Україну історично близькою.
 
Казахська юрта у Львові. Україна, 1 лютого 2023 року Казахстан, як союзник Росії, напряму не засудив російське вторгнення в Україну, але офіційна Астана кілька разів заявляла про підтримку територіальної цілісності України. &nbsp;
9 Казахська юрта у Львові. Україна, 1 лютого 2023 року

Казахстан, як союзник Росії, напряму не засудив російське вторгнення в Україну, але офіційна Астана кілька разів заявляла про підтримку територіальної цілісності України.

 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG