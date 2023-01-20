Екслідерові Казахстану Назарбаєву зробили операцію на серці – речник

Колишньому президентові Казахстану Нурсултану Назарбаєву зробили операцію на серці, повідомив 20 січня його речник Айдос Укібай.

«Нурсултану Назарбаєву зробили операцію на серці. Операція пройшла успішно. Життю першого президента нічого не загрожує. Зараз він під контролем [лікарів]», – сказав Укібай після того, як ЗМІ Казахстану повідомили про шпиталізацію 82-річного експрезидента.

Нурсултан Назарбаєв після відходу з посади президента у 2019 році все одно відігравав ключову роль в управлінні країною. Зокрема, він очолював Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану.

2022 року після антиурядових протестів у січні, внаслідок яких загинули 238 людей, експрезидент втратив свої позиції у владі.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у лютому 2022 року підписав закон, який скасовує довічне головування колишнього президента Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану, а також необхідність узгоджувати з ним основні напрямки зовнішньої та внутрішньої політики.

Родичі Назарбаєва залишили високі посади, деякі опинилися під вартою як підозрювані в розкраданнях.

Цього місяця Назарбаєва позбавили звання «почесний сенатор», а Конституційний суд Казахстану визнав таким, що втратив чинність, закон «Про першого президента – Єлбаси».