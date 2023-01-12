Казахстан: Назарбаєва позбавили звання почесного сенатора

Колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва позбавили звання «почесний сенатор». Про це повідомив голова Сенату парламенту Маулен Ашимбаєв.

«Усе це – дії, які реалізуються за підсумками загальнонаціонального референдуму», – наводить його слова казахська служба Радіо Свобода.

Звання «почесний сенатор» Нурсултан Назарбаєв отримав у червні 2019 року від своєї дочки Дариги Назарбаєвої, коли вона була спікеркою Сенату.

Конституційний суд Казахстану на день раніше визнав таким, що втратив чинність, закон «Про першого президента – Єлбаси». Із запитом до Конституційного суду звернулась група депутатів парламенту. У ухвалі суду зазначено, що після внесення змін до Конституції в червні 2022 року в Основному законі немає правових підстав для збереження закону про першого президента.

Цей закон гарантував Назарбаєву абсолютний імунітет від переслідування, недоторканність його майна та активів членів його родини, передбачав низку привілеїв та фінансування з бюджету його канцелярії.

Восени 2022 року в Казахстані виключили День першого президента зі списку державних свят та повернули столиці назву Астана.