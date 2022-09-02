У парламенті Казахстану запропонували повернути столиці назву Астана

Депутати Мажилісу (нижньої палати парламенту) Казахстану 2 вересня запропонували повернути столиці назву Астана. Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

З такою ініціативою виступили депутати зі сформованої на початку року групи «Жана Казахстан», яка об’єднала лояльних президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву парламентарів. На засіданні парламенту вони виступили на підтримку тез послання Токаєва.

«Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім’ям називається місто, до того ж, народ також не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці – Астана, яку свого часу було запропоновано першим президентом. Це рішення враховуватиме внесок першого президента у становлення та розвиток головного міста країни, а також відповідатиме запитам та очікуванням громадян», – йдеться у заяві депутатів.

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Перейменувати Астану на Нур-Султан 20 березня 2019 року запропонував сам Токаєв – у день вступу на посаду президента після того, як попередній президент Нурсултан Назарбаєв склав свої повноваження та передав їх Токаєву. Дострокові вибори президента в Казахстані відбулися 9 червня.

«Вважаю за необхідне увічнити ім’я нашого великого сучасника – першого президента Республіки Казахстан Нурсултана Абішевича Назарбаєва. Наша столиця має носити ім'я нашого президента і називатися Нурсултан», – сказав тоді Касим-Жомарт Токаєв.

Парламент підтримав цю пропозицію того ж дня в двох читаннях. Мітинги проти перейменування столиці та протестні рухи закінчилися арештами незадоволених, але ні до чого не призвели: 23 березня 2019 року Астана офіційно змінила назву на Нур-Султан.