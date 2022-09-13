Президент Казахстану підтримав повернення Нур-Султану назви Астана

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав ініціативу депутатів парламенту перейменувати столицю країни з Нур-Султану назад на Астану. Про це написав у фейсбуці речник Токаєва Руслан Желдібай.

«Пропозиція парламентаріїв включена до проєкту Конституційного закону за згодою голови держави», – повідомив Желдібай. Він зазначив, що Токаєв «вважає історичним фактом вирішальну роль Нурсултана Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці». Тому інші об’єкти, названі на честь Назарбаєва, мають зберегти свої назви.

Про пропозицію групи депутатів нижньої палати парламенту Казахстану повернути столиці назву Астана стало відомо на початку вересня.

«Вважаємо неправильним, коли за життя людини її іменем називається місто. До того ж народ не прийняв нову назву столиці», – заявили депутати. На їхню думку, повернути попередню назву буде «історично справедливим» рішенням. 1998 року назву «Астана» запропонував Нурсултан Назарбаєв – відтак його внесок «у становлення та розвиток головного міста країни» буде враховано, вважають депутати.

Перейменувати Астану на Нур-Султан 20 березня 2019 року запропонував сам Токаєв – у день вступу на посаду президента після того, як попередній президент Нурсултан Назарбаєв склав свої повноваження та передав їх Токаєву.

У січні 2022 року в Казахстані відбулися масові протести, спочатку з вимогою зниження цін на пальне, згодом до них додалися й політичні гасла. Одним із цих гасел стало «Шал, кет!» («Старий, іди!») – вимога відходу Назарбаєва від влади.

Влітку 2022 року в Казахстані пройшов референдум щодо поправок до Конституції. Зміни в основному законі підтримали понад 77% громадян. В результаті, серед іншого з тексту Конституції прибрали всі згадки Назарбаєва як лідера нації, чи єлбаси.