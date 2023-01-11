Конституційний суд Казахстану визнав таким, що втратив силу, закон про лідера нації

Конституційний суд Казахстану визнав таким, що втратив силу, закон «Про Першого Президента – Єлбаси». Конституційний суд постановив, що відповідно до результатів референдуму від 5 червня 2022 року в Конституції Казахстану відсутні правові підстави для збереження цього закону. Рішення набирає чинності з дня його ухвалення, є загальнообовʼязковим на всій території Казахстану, остаточним і оскарженню не підлягає.

Скасований закон містив суттєві привілеї для Нурсултана Назарбаєва та членів його родини. Зокрема, він наділив Назарбаєва недоторканністю, він не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені в період виконання ним президентських повноважень, недоторканним є його майно і власність членів сімʼї, що живуть з ним.

На референдумі 5 червня, за офіційними даними, понад 77% учасників голосування схвалили конституційні поправки, відповідно до яких перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв позбавляється конституційного статусу «єлбаси» (тобто «батька нації»).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував реформувати Конституцію країни після придушення заворушень у січні 2022 року.

У заворушення на початку січня переросли мирні антиурядові протести. Учасники протестів висували й політичні гасла, повʼязані з вимогою реальної відмови Назарбаєва від владних повноважень. Токаєв оголосив у країні надзвичайний стан, у Казахстан на короткий час увійшли іноземні, зокрема російські, військові. За офіційними даними, у січневих подіях загинули 238 людей.

Пізніше 2022 року Назарбаєв втратив свої позиції у владі. Його родичі залишили високі посади, деякі опинилися під вартою як підозрювані в розкраданнях. Законодавці схвалили зміни, які скасували довічне головування Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану, а також необхідність узгоджувати з ним ініціативи в зовнішній та внутрішній політиці.

У вересні Касим-Жомарт Токаєв підписав поправки до Конституції про повернення столиці країни Нур-Султану колишньої назви – Астана.

Також у вересні Сенат парламенту Казахстану схвалив зміни, що передбачають виключення Дня першого президента Нурсултана Назарбаєва зі списку державних свят.