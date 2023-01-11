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Конституційний суд Казахстану визнав таким, що втратив силу, закон про лідера нації

Нурсултан Назарбаєв під час звернення 18 січня 2022 року

Конституційний суд Казахстану визнав таким, що втратив силу, закон «Про Першого Президента – Єлбаси». Конституційний суд постановив, що відповідно до результатів референдуму від 5 червня 2022 року в Конституції Казахстану відсутні правові підстави для збереження цього закону. Рішення набирає чинності з дня його ухвалення, є загальнообовʼязковим на всій території Казахстану, остаточним і оскарженню не підлягає.

Скасований закон містив суттєві привілеї для Нурсултана Назарбаєва та членів його родини. Зокрема, він наділив Назарбаєва недоторканністю, він не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені в період виконання ним президентських повноважень, недоторканним є його майно і власність членів сімʼї, що живуть з ним.

На референдумі 5 червня, за офіційними даними, понад 77% учасників голосування схвалили конституційні поправки, відповідно до яких перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв позбавляється конституційного статусу «єлбаси» (тобто «батька нації»).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував реформувати Конституцію країни після придушення заворушень у січні 2022 року.

У заворушення на початку січня переросли мирні антиурядові протести. Учасники протестів висували й політичні гасла, повʼязані з вимогою реальної відмови Назарбаєва від владних повноважень. Токаєв оголосив у країні надзвичайний стан, у Казахстан на короткий час увійшли іноземні, зокрема російські, військові. За офіційними даними, у січневих подіях загинули 238 людей.

Пізніше 2022 року Назарбаєв втратив свої позиції у владі. Його родичі залишили високі посади, деякі опинилися під вартою як підозрювані в розкраданнях. Законодавці схвалили зміни, які скасували довічне головування Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану, а також необхідність узгоджувати з ним ініціативи в зовнішній та внутрішній політиці.

У вересні Касим-Жомарт Токаєв підписав поправки до Конституції про повернення столиці країни Нур-Султану колишньої назви – Астана.

Також у вересні Сенат парламенту Казахстану схвалив зміни, що передбачають виключення Дня першого президента Нурсултана Назарбаєва зі списку державних свят.

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