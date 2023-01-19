Президент Казахстану розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпустив нижню палату парламенту Мажиліс і призначив дострокові парламентські вибори на 19 березня.

Спочатку парламентські вибори в Казахстані мали відбутися 2025 року. Розпущено і регіональні масліхати. Дату виборів депутатів місцевих рад визначить Центральна виборча комісія Казахстану.

«Проведення позачергових виборів продиктовано логікою конституційної реформи, підтриманої громадянами на загальнонаціональному референдумі. За її підсумками, наша країна перейшла на нові, більш справедливі та конкурентні правила формування представницької гілки влади», – йдеться в повідомленні на сайті президента Казахстану.

Він оголосив про такі кроки 19 січня. Це сталося через два місяці після проведення дострокових президентських виборів у Казахстані, які зміцнили повноваження Токаєва після безпрецедентних антиурядових протестів в січні минулого року.

Касим-Жомарт Токаєв почав виконувати обов’язки президента у березні 2019 року після відставки Нурсултана Назарбаєва. У квітні 2019 року Токаєв оголосив дострокові президентські вибори та переміг на них.

У листопаді 2022 року Токаєв був переобраний на другий термін, перемігши зі значною більшістю голосів, він не мав реальних конкурентів від опозиції.