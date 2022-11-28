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Токаєв заявив Путіну, що Росія – «стратегічний партнер», попри розбіжності щодо війни в Україні

Путін сказав Токаєву, що відносини Москви й Астани мають «особливий характер»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Москва залишається головним стратегічним партнером Казахстану, незважаючи на публічні розбіжності щодо війни РФ в Україні.

На початку своєї зустрічі з Путіним 28 листопада, першої поїздки президента Казахстану за кордон після переобрання на початку цього місяця, Токаєв заявив, що його вибір відвідати Москву був символічним, а зв’язки між двома країнами залишаються такими ж сильними, як і раніше.

«Дійсно, мій перший закордонний візит [після переобрання] відбувається тут, у Російській Федерації, і це саме по собі має політичне значення і, звичайно, певний символізм», – сказав Токаєв, сидячи поруч із Путіним.

«Для Казахстану Росія є і завжди була стратегічним партнером», – додав він.

Путін сказав Токаєву, що відносини Москви й Астани мають «особливий характер».

Він закликав до зміцнення економічних зв’язків, зазначивши, що це «особливо актуально зараз, коли міжнародна торгівля переживає кризу».

Путін заявив, що Росія і Казахстан мають «спільне бажання розвивати відносини саме в тому обсязі, в якому вони розвивалися і, звичайно, будуть розвиватися в майбутньому».

Токаєв, який минулого тижня на саміті очолюваного Москвою блоку ОДКБ у Вірменії закликав до «формули миру», дозволив в’їзд до Казахстану десяткам тисяч росіян, які тікали від військової мобілізації в Росії.

Влітку Токаєв у присутності Путіна заявив, що Казахстан не визнає «ДНР» і «ЛНР».

Раніше цього місяця Токаєв був переобраний на другий термін, перемігши зі значною більшістю голосів, він не мав реальних конкурентів від опозиції.

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