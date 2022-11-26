В Астані відбулись затримання мітингувальників, зник інтернет – ЗМІ

Після інавгурації президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, в Астані 26 листопада відбулись затримання десятків людей, протягом години в столиці країни був недоступним інтернет, пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією журналістів, наразі інтернет вдалось відновити, однак, він працює з перебоями.

Агентство КазТАГ повідомляє , що затримані «намагалися провести мітинг». Тема мітингу не називається.

Інтернет-видання «Власть» пише, що люди «намагалися попрямувати ходою у бік центру».

ЗМІ припускають, що затримання зазнали прихильники бізнесмена Марата Абієва, якого називають засновником проєкту «Архітектори майбутнього», – передає Радіо Азаттык – казахська служба Радіо Свобода.

Позачергові вибори президента Казахстану відбулися 20 листопада. Токаєв оголосив їх у вересні 2022 року, запропонувавши збільшити президентський термін із п’яти до семи років, але зробити його одноразовим.

Суперниками Токаєва були маловідомі кандидати, відтак він набрав 81,31% голосів виборців. Спостерігачі повідомляли про порушення під час голосування, а опозиція в день виборів провела акції протесту.

Касим-Жомарт Токаєв став виконувати обов’язки президента у березні 2019 року після відставки Нурсултана Назарбаєва. У квітні 2019 року Токаєв оголосив дострокові президентські вибори та переміг на них. Після внесення змін до Конституції його термін «обнулився». За підсумками нинішніх виборів 69-річний Токаєв зможе залишатися при владі до 2029 року.