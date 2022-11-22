Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касим-Жокартом Токаєвим – про це він повідомив 22 листопада.

«Привітав Президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва із переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин», – заявив він.

Зеленський також подякував Токаєву за гуманітарну допомогу Україні від Казахстану.

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Пресслужба Токаєва наразі не коментувала розмову.

Центральна виборча комісія Казахстану 22 листопада підбила остаточні підсумки виборів президента, які західні спостерігачі розкритикували як неконкурентні.

Остаточні підсумки виборів не відрізняються від попередніх: чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг на виборах із 81,31% голосів виборців.