У Казахстані підбили остаточні підсумки виборів, інавгурацію Токаєва призначили на 26 листопада

Центральна виборча комісія Казахстану 22 листопада підбила остаточні підсумки виборів президента, які західні спостерігачі розкритикували як неконкурентні.

Остаточні підсумки виборів не відрізняються від попередніх: чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг на виборах із 81,31% голосів виборців, повідомив голова ЦВК країни Нурлан Абдіров.

За його словами, офіційна церемонія вступу на посаду президента на другий термін відбудеться 26 листопада.

Проти всіх на виборах президента Казахстану проголосували 5,8% виборців. Таким чином, це друге місце за кількістю голосів. У голосуванні 20 листопада взяли участь ще п’ять кандидатів, вони набрали по 2-3% голосів.

Більшість коментаторів передбачали перемогу Токаєва. Казахстанська опозиція вказувала на маловідомість альтернативних кандидатів і називала їх кандидатами, залученими для створення видимості боротьби.

Спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співпраці в Європі заявили, що дострокові президентські вибори в Казахстані 20 листопада відбулися в неконкурентному політичному середовищі.

«Чинний президент балотувався як спільний кандидат від усіх парламентських партій і по суті не мав суттєвих викликів у невиразній кампанії. Здатність громадян брати повну участь у політичному житті залишається суттєво обмеженою, в тому числі через обмеження основних свобод», – наголосили спостерігачі.

Міністерство закордонних справ Казахстану розкритикувало висновки спостерігачів.

Як заявили у МЗС, заява БДІПЛ «страждає на відсутність об’єктивності і ставить під питання ефективність БДІПЛ як важливого інституту організації, який дотепер користувався підтримкою» Казахстану.

1 вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про дострокові вибори.

Також він підписав поправки до Конституції, які передбачають уже з цього року обирати президента терміном сім років.