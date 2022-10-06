Казахстан: владна партія висунула Токаєва кандидатом у президенти

Керівництво правлячої в Казахстані партії «Аманат» запропонувало висунути кандидатом у президенти чинного главу держави Касима-Жомарта Токаєва

«Ми не повинні повертатися в минуле. Масштабні зміни повинні мати своє законне продовження. А для досягнення великої мети та ідеалів, які стоять перед державою, нам потрібен гідний лідер. Тому як кандидата у президенти пропоную Касима-Жомарта Кемелевича Токаєва», – запропонував голова партії «Аманат», речник мажилісу парламенту Ерлан Кошанов, на з’їзді партії в Астані.

Делегати з’їзду одноголосно підтримали кандидатуру Токаєва.

1 вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про дострокові вибори. Їх призначено на 20 листопада. Також він підписав зміни до Конституції, які передбачають уже з цього року обрання президента на 7 років.