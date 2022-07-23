Зеленський поговорив із президентом Казахстану, подякував за невизнання «Л/ДНР»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

«Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т.зв. «ЛНР», «ДНР». Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин», – написав Зеленський у твітері 23 липня.

Минулого місяця президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності президента Росії Володимира Путіна заявив, що його країна не збирається визнавати «незалежність» угруповань «ДНР» і «ЛНР», і назвів їх «квазідержавами».

Перед цим Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв, що його країна не порушить міжнародні санкції, запроваджені проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.