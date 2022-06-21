Токаєв пішов проти Путіна: що означає відмова Казахстану визнати «республіки Донбасу»

Особлива думка Токаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв – один з небагатьох високопосадовців на Петербурзькому міжнародному економічному форумі – у присутності президента Росії Володимира Путіна заявив, що його країна не збирається визнавати так звані «народні республіки» Донбасу і взагалі вважає їх «квазідержавами».

Що це означає для Росії? І що це може означати для України?

Про це у програмі Свобода Live:

Вибухи у Миколаєві

З самого ранку вівторка, 21 червня, в Миколаєві пролунали потужні вибухи. В цей час в місті не була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють одразу кілька місцевих новинних видань. У соцмережах жителі Миколаєва повідомляють, що було щонайменше три вибухи.

Що ж це було?

Російська армія обстрілює цивільну інфраструктуру на Донеччині

Російські війська ведуть наступ на Бахмутському напрямку Донецької області в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, там точаться бої. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Крім того, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

Литва заблокувала транзит товарів до Калінінграда. Росія лютує

У Кремлі назвали «безпрецедентним» та «незаконним» призупинення Литвою транзиту деяких товарів до Калінінградської області через свою територію у рамках санкцій ЄС. Як повідомляє російське видання «Интерфакс», про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Водночас офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, коментуючи ситуацію із призупиненням експорту через Калінінградську область заявила, що «тут вже не до розмов».

Ситуацію довкола блокування російської області посеред Європи коментує євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічус

Про все це і не тільки в ефірі Свобода Live.