Україна мала «всі підстави» для ударів по «вишках Бойка», хоча вони ще не підтверджені – речник Одеської ОВА

Офіційного підтвердження того, що українська армія обстріляла газові вишки в Чорному морі, відомі як «вишки Бойка», проте вона мала для цього підстави. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 21 червня.

«Як яскраво палав ракетний крейсер «Москва», який у підсумку пішов на дно, чому ця платформа, вкрадена в України в 2014 році, не може горіти так так само яскраво? Україна має всі підстави для того, щоб по цих військових, підкреслюю, об’єктах, вдарити й провести операцію. Знову таки, ми чекаємо на офіційне підтвердження цих подій», – наголосив він.

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Братчук вказав на те, що Росія розмістила військових та військове обладнання на вишках.

«На тих вишках, про які йдеться, Росія організувала такі собі маленькі гарнізони, натягнула туди засоби протиповітряної оборони в тому числі, засоби радіолокаційної боротьби, розвідки, тобто ці платформи перетворилися на такі морські укріплені пункти, які допомагали і допомагають росіянам орієнтуватися на повний контроль північно-західної частини Чорного моря», – сказав речник ОВА.

Він додав, що наразі Чорноморський флот Росії домінує в Чорному морі, і висловив надію, що «не тільки Україна, а й наші країни-союзники не хочуть із цим миритися, але на все свій час».

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«Україна мала всі підстави діяти на випередження і такі плавучі бази знищити. Але, якщо це було так, дочекаємося офіційної інформації і подякувати Збройним силам України. Тут головне правило, на мій погляд, не заважати ЗСУ виконувати бойову роботу», – повторив Братчук.

Напередодні російська окупаційна влада Кримського півострова заявила про обстріли бурових установок привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка». Внаслідок цього нібито постраждали троє людей. Хто і чим вдарив по вишках – окупаційна влада Криму не уточнює.