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Обстріл Харкова: попередньо відомо про 7 постраждалих – голова ОВА

Наслідки обстрілу в Харкові, 20 червня 2022 року

Російські війська знову обстрілюють житлові райони Харкова, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 21 червня.

«Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними – сімох постраждалих цивільних. Дані оновлюються», – повідомив він.

Синєгубов попросив харків’ян без потреби не виходити на вулицях.

Раніше Національна поліція повідомила, що ракетний удар вранці у вівторок зруйнував корпус коледжу в Харкові вранці.

Внаслідок російських обстрілів за попередню добу на Харківщині загинули три людини, ще семеро поранені.

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