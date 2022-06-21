Обстріл Харкова: попередньо відомо про 7 постраждалих – голова ОВА

Російські війська знову обстрілюють житлові райони Харкова, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 21 червня.
«Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними – сімох постраждалих цивільних. Дані оновлюються», – повідомив він.
Синєгубов попросив харків’ян без потреби не виходити на вулицях.
Раніше Національна поліція повідомила, що ракетний удар вранці у вівторок зруйнував корпус коледжу в Харкові вранці.
Внаслідок російських обстрілів за попередню добу на Харківщині загинули три людини, ще семеро поранені.
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