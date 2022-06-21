Через російські обстріли Харківщини минулої доби загинули 3 людини, ще 7 поранені – ОВА

Внаслідок російських обстрілів минулої доби на Харківщині загинули три людини, ще семеро поранені, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, вчора під російські обстріли потрапили три райони області та місто Харків.

«Протягом доби окупанти обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова…По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Загалом за добу по області 3 загиблих, 7 людей поранені, усім надається медична допомога.», – написав Синєгубов.

Він додав, що у ніч на 21 червня у Київському районі Харкова було суттєво пошкоджено будівлю одного з освітніх закладів – приміщення зруйноване на 40%.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 16 червня підтвердили 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.