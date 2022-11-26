Токаєв офіційно вступив на посаду президента Казахстану

Касим-Жомарт Токаєв, обраний на позачергових виборах президента Казахстану, офіційно вступив на посаду глави держави на наступні сім років. Церемонія інавгурації відбулася у Палаці незалежності в Астані.

Під час свого виступу Токаєв заявив, що Казахстан під час його президентства приділятиме увагу стратегічному партнерству з Росією, Китаєм, країнами Азії, а також зі США, ЄС і Близьким Сходом.

Позачергові вибори президента Казахстану відбулися 20 листопада. Токаєв оголосив їх у вересні 2022 року, запропонувавши збільшити президентський термін із п’яти до семи років, але зробити його одноразовим.

Суперниками Токаєва були маловідомі кандидати, відтак він набрав 81,31% голосів виборців. Спостерігачі повідомляли про порушення під час голосування, а опозиція в день виборів провела акції протесту.

Касим-Жомарт Токаєв став виконувати обов’язки президента у березні 2019 року після відставки Нурсултана Назарбаєва. У квітні 2019 року Токаєв оголосив дострокові президентські вибори та переміг на них. Після внесення змін до Конституції його термін «обнулився». За підсумками нинішніх виборів 69-річний Токаєв зможе залишатися при владі до 2029 року.