У Казахстану з Росією залишаються недемаркованими 300 км кордону – прикордонслужба

У Казахстану з Росією досі недемаркованими залишаються 300 кілометрів кордону, передає Казахська служба Радіо Свобода «Радіо Азаттик» із посиланням на голову Прикордонної служби Казахстану Ерлана Алдажуманова.

За його словами, процес демаркації триває, спірних ділянок на кордоні немає.

Складність позначення кордону, зокрема, у Східно-Казахстанській області, пов’язана з непростими кліматичними умовами та гірським рельєфом, сказав посадовець.

За даними МЗС Казахстану, казахстансько-російський кордон – найдовший безперервний сухопутний кордон у світі – 7,5 тисяч кілометрів.

Протяжність кордону України з РФ, з часу набуття незалежності України – 2295 км.