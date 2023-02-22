«Давно час відійти від краю прірви» – генсекретар ООН щодо ядерних погроз Москви

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 22 лютого засудив вторгнення Росії в Україну як порушення основоположного Статуту ООН і міжнародного права та закликав Москву відмовитися від погроз можливим застосуванням ядерної зброї.

Від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року російський лідер Володимир Путін неодноразово натякав, що його країна може застосувати ядерну зброю.

«Ми чули приховані погрози застосувати ядерну зброю. Так зване тактичне використання ядерної зброї є абсолютно неприйнятним. Давно час відійти від краю прірви», — сказав Гутерріш у виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, що складається зі 193 членів.

Заява очільника ООН пролунала на тлі висловлювань президента Росії, що його країна призупиняє свою участь у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Міністерство закордонних справ Росії пізніше заявило, що рішення про призупинення участі в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь може бути переглянуте, а Москва до завершення дії договору в 2026 році дотримуватиметься встановлених ним обмежень.

Білий дім розкритикував «абсурдність» слів президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що на Росію ніхто не нападає і вона сама може зупинити війну, почату проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що озвучений президентом РФ крок про призупинення участі Росії у договорі зі США про обмеження стратегічних наступальних озброєнь є «глибоко прикрим і безвідповідальним».

Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) пройшов за історію свого існування три «модифікації». Першою була угода між СРСР і США, далі між США і РФ.

Останній варіант договору СНО-3, також відомий як New START, між двома найбільшими ядерними державами світу, передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.

Інспектори з обох боків, за договором, могли відвідувати об’єкти, де зберігається, розгортається та ремонтується стратегічне ядерне озброєння та техніка. Представники інспекційної делегації та члени льотного екіпажу, а також літаки мали повну недоторканність на території сторони, де проводилася інспекція.

Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start до лютого 2026 року.