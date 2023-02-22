Вихід з ядерної угоди є путінським «трюком для посилення тиску» – голова уряду Литви

Премʼєр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила 22 лютого, що «призупинення» Росією участі в договорі New START про скорочення ядерних озброєнь є «трюком Москви для посилення тиску».

«У Путіна є звичка використовувати такі хитрощі, щоб посилити тиск. І в цьому немає великого сюрпризу», – сказала голова уряду в інтерв’ю CNN.

Шимоніте вимагає збільшення сил НАТО на східному фланзі, а також збільшення інвестицій у протиповітряну оборону, щоб це було «стримуванням» для Росії.

«Потрібно збільшити військову присутність на східному фланзі від батальйону до бригади», – сказала вона.

Шимоніте також закликала союзників Києва збільшити військову підтримку України.

«Як можна відкинути військові сили Росії, якщо у вас немає важкого озброєння?» – запитала вона. Шимоніте вказала, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було «тривожним дзвінком», який викликав «поспіх переглянути політику щодо витрат на оборону».

«Країни в цьому регіоні, звичайно, змінили своє ставлення або значно збільшили свої витрати на оборону та безпеку після вторгнення до Криму і продовжують це робити впродовж останніх років, тому наші витрати на оборону становитимуть десь від 2,5% до 3% ВВП цього року», – сказала вона.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого вніс до Державної думи проєкт закону про «призупинення» участі Росії в договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Путін анонсував «призупинення» договору в посланні Федеральним зборам. При цьому документ не передбачає можливості тимчасового припинення дії. За словами Путіна, Москва з договору не виходитиме, але його й не дотримуватиметься – теоретично це може означати, що вона зможе необмежено нарощувати свій ядерний арсенал. Він також заявив, що міністерство оборони має бути готовим до проведення заборонених договором ядерних випробувань.

Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь передбачає, що у Росії та США на бойовому чергуванні буде розміщено не більш як 1550 ядерних боєголовок на не більш ніж 700 носіях.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Путіна «прикрим та безвідповідальним». За його словами, США стежитимуть за реальними діями Росії в цій галузі та завжди готові повернутися до переговорів про обмеження озброєнь.