У річницю вторгнення РФ Байден проведе віртуальну зустріч з лідерами G7 і Зеленським

Президент США Джо Байден зустрінеться з іншими лідерами G7 і президентом України Володимиром Зеленським, «щоб продовжити координацію наших зусиль щодо підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її війну».

«Рік тому ця група об’єдналася всього за кілька годин після того, як російські танки зайшли в Україну, щоб накласти безпрецедентні обмеження на Путіна та його наближених», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує CNN.

За її словами, «Група семи» стала опорою «сильної та єдиної» відповіді Росії.

«Завтра лідери обговорять, як ми продовжуємо підтримувати Україну, продовжувати посилювати тиск на Путіна та всіх, хто сприяє його агресії», – додала речниця Білого дому.

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24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».