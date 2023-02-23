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Кулеба і Ґутерріш обговорили шляхи припинення агресії РФ на основі принципів Статуту ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на засідання Генасамблеї ООН з нагоди річниці вторгнення Росії до України, 22 лютого 2023 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем шляхи припинення російської агресії на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права.

«Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш і я обговорили шляхи припинення російської агресії на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права. Я високо оцінив зусилля генерального секретаря з реалізації Чорноморської зернової ініціативи, яка ввійде в історію як його спадщина», – написав Кулеба у твіттері.

Генеральна асамблея ООН збирається другий день перед голосуванням щодо пропозиції про безумовне виведення російських військ з України. Асамблея розглядатиме пропозицію, підтриману Києвом та його союзниками. Очікується, що асамблея більшістю голосів підтримає резолюцію, яка вимагає від Росії беззастережно та негайно вийти з території України.

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