Єврокомісія та Польща спільно шукатимуть викрадених силами РФ українських дітей

Європейська комісія та Польща оголосили про намір шукуатиукраїнських дітей, який російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України. Про це речниця Єврокомісії Дана Спінант повідомила 27 лютого на брифінгу у Брюсселі.

«За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності», – вказала речниця.

Вона додала, що детальна інформація про ініціативу, яка реалізовуватиметься під керівництвом голови Єарокомісії Урсули фон дер Ляєн та премʼєр-міністра Польщі Тадеуша Моравецького, буде представлена за кілька днів.

У затвердженому минулого тижня 10-му пакеті санкцій ЄС проти Росії є ключові фігури, причетні до викрадення українських дітей.