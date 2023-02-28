У російському полоні перебувають сотні українських мирних жителів – ЗМІ

Майже тисяча українських цивільних потрапила до російського полону в 2022 році, щонайменше 676 із них досі залишаються в полоні, пише видання «Верстка».

Частину полонених російськими військовими мирних українців, як зазначає видання, звинувачують у злочинах, передбачених Кримінальним кодексом РФ, іншу частину називають затриманими за «протидію «спеціальній воєнній операції», хоча законодавчо такого формулювання не існує.

Приводом для затримання цивільних стають будь-які підозри у звʼязках зі Збройними силами України чи лояльному ставленні до української влади. Тримають людей зазвичай у колоніях чи слідчих ізоляторах. У полонених цивільних немає звʼязку з родичами та зовнішнім світом. Понад 900 затриманих – це лише ті люди, про яких стало відомо від родичів полонених. Скільки таких людей перебувають у російських вʼязницях насправді – невідомо нікому.

За словами голови Центру громадянських свобод України Олександри Матвійчук, з 24 лютого 2022 року до них звернулося 915 людей, чиї цивільні родичі опинилися в російському полоні.

Серед цих утримуваних 118 жінок і 797 чоловіків. З них 306 людей звільнені, а 594 все ще утримуються», – уточнила вона.

Роботу над справами цивільних полонених українські адвокати ведуть разом із російськими колегами, допомагаючи родичам людей, які опинилися в полоні, звʼязатися з російськими відомствами та організувати пошук людини в можливому місці увʼязнення.

Російський правозахисник Роман Кисельов зазначив, що у нього та його колег у роботі близько 70 таких справ. Вони допомагають родичам полонених вести листування з органами влади, зʼясовувати, де і чому утримують українців.

Також пошуком цивільних полонених у Росії та на окупованих територіях опікується проєкт Every Human Being. На початку літа його організувала російська юристка Поліна Муригіна. Сьогодні разом із колегами з України, Росії, Грузії та Литви вона працює над 12 справами, де цивільні особи стали фактично військовополоненими. Вісім із них – на окупованих територіях, ще чотири – на території Росії.

До російського полону найчастіше потрапляють люди, які ніяк не повʼязані з армією та збройними силами, зазначає видання. Цивільними заручниками стають як студенти або люди похилого віку, які ніколи не служили в армії, так і колишні військові.