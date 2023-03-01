На будинку в Дніпрі, куди влучила російська ракета, повісили банер із закликом виключити РФ з ООН

У Дніпрі на частково зруйнованій 14 січня російською ракетою багатоповерхівці громадські активісти розмістили 20-метровий банер із закликом позбавити Росію членства в ООН. Автори петиції закликають людей підписувати документ.

Як розповів Радіо Свобода представник громадської організації «Громадський хаб», яка ініціювала цю справу, Артем Миколайчук, справедливий суд над країною-агресором, яка обстрілює мирні міста, може забезпечити лише трибунал, створений в рамках Статуту ООН, або Міжнародний кримінальний суд за поданням Ради безпеки ООН.

«Немає місця в ООН країні-терористу. Уже понад 30 років вони перебувають в ООН незаконно, через це ми маємо сьогоднішню ситуацію, – в Україні, Сирії, Грузії, Ічкерії. Ми закликаємо людей підписувати петицію і пояснюємо, що якщо Росія перебуватиме в Радбезі ООН, ми ніколи не отримаємо в повному обсязі репарацій, бо єдиний орган, який примусово може стягнути кошти, – це Радбез ООН», – сказав він.

Схожий банер громадська організація також встановила в Бородянці на Київщині й планує розташувати у Миколаєві, Харкові, Львові – на об’єктах, зруйнованих Росією. Гроші на це дають доброчинники та місцеві бюджети.

14 січня російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі. Два під’їзди були зруйновані. Офіційно відомо про 46 жертв. Ще дев’ятьох – вважають зниклими безвісти. Було поранено 80 людей.