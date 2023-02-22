40 днів за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра

«Ми якраз поїхали до бабусі в гості на старий Новий рік. Вона тут же, на Перемозі, живе, почули вибух… Зателефонували куми. Наш під’їзд хотіли під знесення, але ходила комісія, сказала, що фундамент цілий, шахта ліфта аварійна. Жити там не можна. Чи розберуть, чи відновлюватимуть… Є поранені сусідки – хто біля вікна сидів, хто по телефону говорив. Я досі не вірю. Я за весь цей час прийшла сюди вперше», – розповіла Радіо Свобода мешканка зруйнованого будинку Вікторія Алєксєєнко.