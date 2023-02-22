Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

40 днів за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра

У Дніпрі на місці ракетного удару 14 січня по багатоповерхівці на житловому масиві Перемога вшанували пам'ять 46 загиблих мешканців. Минає 40 днів з моменту атаки. 

На жалобний захід прийшли рідні та близькі загиблих, мешканці зруйнованого будинку, жителі Дніпра, рятувальники й представники влади.

«Ми якраз поїхали до бабусі в гості на старий Новий рік. Вона тут же, на Перемозі, живе, почули вибух… Зателефонували куми. Наш під’їзд хотіли під знесення, але ходила комісія, сказала, що фундамент цілий, шахта ліфта аварійна. Жити там не можна. Чи розберуть, чи відновлюватимуть… Є поранені сусідки – хто біля вікна сидів, хто по телефону говорив. Я досі не вірю. Я за весь цей час прийшла сюди вперше», – розповіла Радіо Свобода мешканка зруйнованого будинку Вікторія Алєксєєнко.

Священники Православної церкви України відслужили панахиду. Учасники церемонії поклали квіти й запалили лампадки.

У міськраді Дніпра повідомили, що в будинку, який постраждав від влучання ракети, демонтують ту частину, що не підлягає відновленню. Зараз розпочали геологічне дослідження – бурять свердловини, щоб визначити стійкість конструкції. Також обстежують ґрунти під будинком.

«Відповідні розрахунки дозволять спрогнозувати, як може поводитися будівля у майбутньому, враховуючи відсутність її частини», – розповів директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай.

14 січня ракета РФ влучила в житловий будинок у Дніпрі. Два під’їзди зруйновані. Офіційно відомо про 46 жертв. Ще 9 вважаються зниклими безвісти. Крім того, 80 людей були поранені.

22 лютого минає 40 днів від російського обстрілу житлового будинку в Дніпрі. Дніпряни вшанували пам&#39;ять загиблих&nbsp;
1 22 лютого минає 40 днів від російського обстрілу житлового будинку в Дніпрі. Дніпряни вшанували пам'ять загиблих 
2
Ракетний удар 14 січня повністю знищив два під&#39;їзди&nbsp;багатоповерхівки на житловому масиві Перемога. Загинуло 46 мешканців
3 Ракетний удар 14 січня повністю знищив два під'їзди багатоповерхівки на житловому масиві Перемога. Загинуло 46 мешканців
4
5
6
7
8
9
Священники Православної церкви України відслужили панахиду. Учасники церемонії поклали квіти й запалили лампадки.&nbsp;
10 Священники Православної церкви України відслужили панахиду. Учасники церемонії поклали квіти й запалили лампадки. 
Зображення 16x9

Юлія Рацибарська

Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG