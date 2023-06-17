У Павлограді стався вибух на шахті, постраждали гірники – Міненерго

На Дніпропетровщині у ніч проти 17 червня трапився вибух на вугільній шахті, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану», – йдеться в дописі.

Троє працівників травмовані, вони доставлені до лікарні. Уточнюється, що інших шахтарів вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з’ясовуються.

Міненерго повідомляє, що минулої доби надійшов виклик про мінування Київської гідроелектростанції. Територію станції обстежили, але вибухових предметів не виявили.

Також, за інформацією Міненерго, зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Сумській областях. На Донеччині залишилися без світла майже 8 тисяч споживачів, більшість із них заживили. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області, уточнили енергетики.

«Внаслідок технологічних порушень також знеструмлювалися споживачі в Запорізькій та Дніпропетровській областях», – кажуть енергетики.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року.

Як повідомили в «Укренерго», руйнування цієї ГЕС не позначилось на балансі генерації в енергосистемі, оскільки вона через захоплення військами РФ не працювала на енергетичну систему України, але підтоплення південних територій вплинуло на роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду.

«Укренерго» та «Укргідроенерго» (оператор гідроелектростанцій «Укренерго» Дніпровського каскаду) змушені були переглянути роботу інших гідроелектростанцій.

В Україні працюють чотири атомні електростанції, одну з них – Запорізьку АЕС – окупували російські війська наприкінці лютого 2022 року.