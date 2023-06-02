Міненерго: через обстріли вимикалися лінії електропередачі у Києві й області

Міністерство енергетики України повідомило, що в ніч на 2 червня внаслідок чергового російського удару по Київщині в Києві й області вимикалися лінії електропередачі.

«Внаслідок обстрілу є пошкодження і технологічні порушення. Були зафіксовані вимкнення кількох ліній електропередачі», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що на Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлені вісім населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії – пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта.

«На Харківщині через обстріли без електроенергії – понад 13 тисяч споживачів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Енергетична система працює стабільно, дефіцит електроенергії – відсутній, наголосили в міністерстві.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

Зокрема, в ніч на 2 червня Росія атакувала Україну 15 крилатими ракетами і 21 ударним дроном, українські військові знищили усі повітряні цілі, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Як розповів в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, епіцентром російських атак знову були Київ і Київщина.