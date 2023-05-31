«Ситуація буде напруженою» – голова «Укренерго» про ймовірні вимкнення світла влітку

Ситуація з електроенергією в Україні буде напруженою влітку з точки зору балансу електроенергії, проте в «Укренерго» будуть використовувати всі способи, щоби не допустити вимкнення електроенергії або «блекаутів». Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. Йдеться, зокрема, про імпорт електроенергії, з Європи.

«Якщо її не буде вистачати, ми будемо імпортувати електроенергію з Європи. Ми можемо також включати додаткові генеруючі потужності, наприклад, ті, які використовують природний газ. Влітку, традиційно, такі теплоелектроцентралі використовуються мало, але ми можемо включити додаткову генерацію на газу, якщо буде така потреба. Тому я би не говорив про невідворотні відключення чи «блекаути», – сказав Кудрицький в ефірі програми «Свобода.Ранок».

Вимкнення електроенергії влітку можливі, додає Кудрицький, але не пов’язані з дефіцитом електроенергії. Це можуть бути технічні неполадки у мережі. Зазвичай влітку електросистему готують до осінньо-зимового періоду та проводять планові ремонти, додає він. Проте цього року в енергосистемі – потрійне навантаження.

«Воно пов’язане з тим, що електростанції та підстанції треба відновлювати після обстрілів та посилити захист інших енергетичних об’єктів до зими. Наразі цим займається не тільки «Укренерго», а й інші енергетичні компанії», – зазначає Кудрицький.

За його словами, для того, щоб вимкнень взимку і влітку не було, необхідно відремонтувати якомога більше електростанцій, які є в Україні, підготувати мережі «Укренерго» та обленерго до зими. Для цього необхідно згенерувати певний фінансовий ресурс та здійснити ремонти, додає Кудрицький. А гроші для цього енергетичні компанії заробляють, встановивши тариф на електроенергію. Додаткові гроші для «Укренерго» та обленерго, каже Кудрицький, надають західні партнери, зокрема, кредити, гранти та гуманітарну допомогу.

Напередодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підняття з червня тарифу на споживання електрики для населення. З 1 червня одна кіловат-година електроенергії в Україні коштуватиме 2 гривні 64 копійки. Досі тариф для населення становив 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ), якщо обсяги споживання більші.