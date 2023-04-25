Уряд зберіг пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць – Шмигаль

Кабінет міністрів України продовжив пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць, повідомив на засіданні уряду 25 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Інших подробиць він не навів.

21 квітня голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Костянтин Ущаповський заявив, що українська влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення.

Один із базових варіантів, за його словами, – встановлення тарифів на рівні від 2 гривень 40–80 копійок за кіловат-годину за умови збереження тарифу 1,44 грн/кВт-год, що наразі діє для місячного споживання до 250 кВт-год.

Він додав, що не йдеться про підвищення тарифів для населення до ринкового рівня, який зараз становить приблизно 6,2 грн/кВт-год.

Перед цим міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що питання зміни тарифів на електроенергію для населення ще обговорюють.

За чинними нормами, дія тарифів для населення на рівні 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання від 250 кВт-год на місяць) мала закінчитися з 1 травня.