Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости – Ущаповський

Українська влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення, повідомив в ефірі національного телемарафону голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Костянтин Ущаповський

Один із базових варіантів, за його словами, – встановлення тарифів на рівні від 2 гривень 40–80 копійок за кіловат-годину за умови збереження тарифу 1,44 грн/кВт-год, що наразі діє для місячного споживання до 250 кВт-год.

«Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення», – сказав Ущаповський, додавши, що не йдеться про підвищення тарифів для населення до ринкового рівня, який зараз становить приблизно 6,2 грн/кВт-год.

За чинними нормами, дія тарифів для населення на рівні 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання від 250 кВт-год на місяць) закінчується з 1 травня.