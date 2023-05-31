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Політика

Чи будуть нові блекаути та чому за світло доведеться платити більше?

  • У Росії знову кажуть про атаку безпілотника. Цього разу в Краснодарському краї на Афіпському нафтопереробному заводі. Телеграм-канали пишуть про вибух і пожежу на підприємстві. А от у США після польотів безпілотників на Москву та область заявили, що не підтримують атаки всередині Росії. В Кремлі ж погрожують «найжорсткішими заходами» у відповідь на дрони над Москвою. Якою буде реакція і чого очікувати?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Більше відпусток та виплат для військових. Депутати ухвалили законопроєкт, згідно з яким військові можуть брати 40 днів відпустки під час воєнного стану. А також мають право на додаткові виплати від 30 до 100 тисяч гривень. А граничний вік перебування на військовому обліку призовників в Україні тепер зменшили – з 27 до 25-річного віку. Що означають ці зміни? Як реформується військова галузь? Та чи заохотять такі зміни українців служити в ЗСУ?
  • Вперше з часу зимових блекаутів в різних містах і селах України зникло світло. Українців попереджають, що вже влітку країна може повернутися до графіків відключення і економії електроенергії. У той же час Кабмін затверджує нові тарифи на електроенергію для населення, які запрацюють вже відзавтра. Чи пов’язані відключення світла з останніми обстрілами? Чи чекати влітку нових блекаутів? Та чому за світло доведеться платити більше?

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