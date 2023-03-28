Дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується – голова «Укренерго»

У найближчі шість місяців в Об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України буде достатньо електроенергії для покриття попиту споживачів, заявив голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, думаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі», – зазначив Кудрицький.

Водночас він наголосив на необхідності підготуватися до наступної зими.

За словами голови «Укренерго», треба відновити роботу пошкоджених армією РФ енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях.

За даними «Укренерго», виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Також електроенергія імпортується в незначних обсягах.

Вранці енергетики повідомляли, що внаслідок негоди – штормового вітру, снігу з дощем – та пошкодження у мережах операторів систем розподілу сталися значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході та півдні України.